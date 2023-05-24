В Саратове откроется выставка военного фотокорреспондента Владимира Аносова «Донбасс-2022»

фото Владимира Аносова, РГ

В пятницу, 26 мая в 15:00 в саратовском Историческом парке «Россия – Моя история» (Шелковичная, 19) состоится открытие выставки работ военного фотокорреспондента «Российской газеты» Владимира Аносова «Донбасс-2022». Об этом сообщает пресс-служба исторического парка.

На уникальных снимках, которые представлены на выставке, запечатлены события, происходившие почти год назад в Мариуполе, Донецке, Волновахе, Лисичанске, Луганске и многих других, уже российских городах. Это кадры, увиденные глазами военкора «Российской газеты» на передовой.

Владимир Аносов – бывший кадровый военный, майор запаса. Окончил военное училище, служил в авиации, участвовал в двух чеченских кампаниях. В журналистику пришел после увольнения из рядов Вооруженных Сил, последние 16 лет работает в Кубанском филиале «Российской газеты». Как только началась спецоперация, Владимир Аносов написал заявление с просьбой отправить его на Донбасс.

Фотоработы уже увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Оренбурга, Саранска, Ульяновска. В мае 2023 года она станет доступна для жителей и гостей Саратова.