Саратовские пожарные спасли ценностей почти на 2 миллиарда рублей

фото: КП-Саратов

В Саратовской области в 2022 году и за истекший период 2023 года произошло 7,3 тысячи пожаров. Об этом на сегодняшнем заседании облдумы заявил начальник регионального ГУ МЧС Андрей Татаркин.

По словам выступающего, на этих пожарах спасли 436 человек и эвакуировали 1595. Татаркин подчеркнул, что пожарным также удалось сохранить ценностей почти на 2 миллиарда рублей.

Начальник заявил, что «требуется принципиальный пересмотр системы пожарной защиты». Он привел в пример Гагаринский район Саратова, где открыты всего 2 пункта подразделения пожарной службы при потребности в четырнадцать.