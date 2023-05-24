Фото: Архив КП

В библиотеке Саратова состоялось мероприятие в честь Дня пограничника, именуемое «Есть такая профессия – границы Родины защищать».

Официально 28 мая в России профессиональный праздник пограничных войск отмечают с 1994 года. В этот день, в далеком 1918 году, в РСФСР появилась Пограничная охрана. Через год ее переименовали в войска.

В Саратовской Центральной городской библиотеке для детей и юношества кадетам рассказали о подвигах пограничников, ведь защищая рубежи нашей страны, многие отдали свою жизнь.

Участие приняли руководители ветеранских, военно-патриотических организаций, волонтеры и активисты молодежных объединений области, ветераны пограничной службы, а также учащиеся кадетских классов области.

У каждого желающего была возможность найти в электронной базе Книги Памяти Саратовской области имена своих родных участников Великой Отечественной войны.

Активистам мероприятия были вручены памятные сувениры с символикой Книги Памяти.

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта СРОО «Фонд Книги Памяти» и редакции сетевого издания «Кинга Памяти Саратовской области» «Память священна, как отблеск огня: помним об ушедших земляках-саратовцах».

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