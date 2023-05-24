фото: тг-канал Сергея Грачева

Балаково встречает ретропоезд «Воинский эшелон». Об этом в телеграм-канале рассказал глава района Сергей Грачев.

На платформе железнодорожного вокзала ретропоезд встречали десятки балаковцев, которые пришли посмотреть на экспозицию. В числе экспонатов - два настоящих паровоза.

фото: тг-канал Сергея Грачева

На открытых платформах передвижного музея установлена военная техника: реактивный миномет «Катюша», танк Т-34, 125-миллиметровая гаубица, зенитная пушка, бронеавтомобиль.

Ретропоезд «Воинский эшелон» пробудет в Балаково до 15 часов.