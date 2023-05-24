Саратовские воры совершили кражу с помощью коробки от мультиварки

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Вороватая пара украла спортивную одежду, которую спрятала в коробке из-под мультиварки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в Гагаринском районе Саратова задержаны 41-летний мужчина и 44-летняя женщина, постоянно проживающие в Балаково.

Пара посетила магазин спорттоваров в качестве, уединилась в примерочной, где до краев заполнив коробку от бытового прибора спортивными брюкам и футболками, после чего поспешили к выходу.

Злоумышленники, задержанные сотрудниками уголовного розыска, сознались, что сбыли похищенное неизвестным за 20 000 рублей. Вместе с тем, установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Злоумышленникам до пяти лет тюрьмы