Саратовские зоозащитники объявили сбор для спасения сурка

фото: "Мудрый Рух"

Центр защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух» в Саратове просит всех неравнодушных помочь маленькому сурку. Малыш Йюй нуждается в срочной операции, пока еще есть шансы на восстановление.

Сегодня, 24 мая, хирург А. Рыхлов проведет операцию. По словам волонтеров, малыш попал в центр пару дней назад, у сурка наблюдались судороги и не работает лапа. Его нашли его у дороги, он был дезориентирован, возможно, в шоке от столкновения с машиной.

На рентгене обнаружились трещина на носу, свидетельствующая о ЧМТ, два перелома левой задней лапки, которые можно срастить только операционно.

- Сурок еще ест молоко и только начинает пробовать травки. Несмотря на внушительный размер, животное маленькое по возрасту. Он просит есть, ползает сам, иногда зовет маму писком. Нужно сделать операцию как можно скорее, пока его состояние стабильно и пока шансы на восстановление кости высоки, - пишут волонтеры.