В Саратовской области дети контрактников получат бесплатный проезд и горячее питание

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В Саратовской области дети контрактников, которые участвуют в СВО, получат бесплатный проезд в общественном транспорте и горячее питание в школах. Соответствующий законопроект на сегодняшнем заседании облдумы представил зампрокурора региона Дмитрий Симанович.
По словам сотрудника надзорного органа, сейчас в регионе льготы действуют лишь для детей мобилизованных и добровольцев. Если инициативу примут, «появится равная поддержка участников СВО», добавил Симанович.
Законопроект не вызвал вопросов у депутатов, они приняли инициативу.