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НовостиОбщество24 мая 2023 8:07

В Саратовской области дети контрактников получат бесплатный проезд и горячее питание

Ранее льготы действовали для детей мобилизованных и добровольцев
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Саратовской области дети контрактников, которые участвуют в СВО, получат бесплатный проезд в общественном транспорте и горячее питание в школах. Соответствующий законопроект на сегодняшнем заседании облдумы представил зампрокурора региона Дмитрий Симанович.

По словам сотрудника надзорного органа, сейчас в регионе льготы действуют лишь для детей мобилизованных и добровольцев. Если инициативу примут, «появится равная поддержка участников СВО», добавил Симанович.

Законопроект не вызвал вопросов у депутатов, они приняли инициативу.