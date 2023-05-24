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НовостиОбщество24 мая 2023 7:43

В Саратовской области расширили список льготников, которым заплатят за газификацию

Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей
Евгений Бадиков
фото: КП-Саратов

фото: КП-Саратов

В Саратовской области расширят список льготников, которым положены выплаты на газификацию. Соответствующий законопроект приняли депутаты на сегодняшнем заседании облдумы.

Инициативу представила замминистра труда и социальной защиты Наталия Гурьева. Она пояснила, что на выплату будут претендовать инвалиды, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, малоимущие. При этом доход льготников не должен превышать прожиточный минимум, добавила Гурьева. Выплата будет разовой, ее размер составит 100 тысяч рублей.

Законопроект не вызвал обсуждений среди депутатов, инициативу поддержали.