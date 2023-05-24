В Саратовской области расширили список льготников, которым заплатят за газификацию

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В Саратовской области расширят список льготников, которым положены выплаты на газификацию. Соответствующий законопроект приняли депутаты на сегодняшнем заседании облдумы.

Инициативу представила замминистра труда и социальной защиты Наталия Гурьева. Она пояснила, что на выплату будут претендовать инвалиды, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, малоимущие. При этом доход льготников не должен превышать прожиточный минимум, добавила Гурьева. Выплата будет разовой, ее размер составит 100 тысяч рублей.

Законопроект не вызвал обсуждений среди депутатов, инициативу поддержали.