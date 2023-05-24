Расходы бюджета Саратовской области увеличили на 7,3 миллиарда рублей

фото: КП-Саратов

Доходы бюджета Саратовской области на 2023 год увеличивают на 3,2 миллиарда рублей, расходы - на 7,3 миллиарда рублей. Соответствующие поправки в документ на сегодняшнем заседании облдумы представила министр финансов Ирина Бегинина.

По словам чиновницы, деньги, в том числе, пойдут на следующие цели:

930 миллионов рублей - жилье для детей-сирот;

344,9 миллиона рублей - поддержка сельского хозяйства;

2,7 миллиарда рублей - ремонт дорог;

900 миллионов рублей - закупка автобусов в районы.

Депутат от «Единой России» Сергей Гладков напомнил, что область планирует закредитоваться на 3,8 миллиарда рублей. Он поинтересовался, к чему может привести такая тенденция.

- Да, это приведет к росту госдолга, но он останется на экономически безопасном уровне, - ответила министр.

В итоге депутаты поддержали поправки. Теперь расходы бюджета на 2023 год составят 165,6 миллиарда рублей, доходы - 148,1 миллиарда рублей.