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Саратовские чиновники проверили готовность перевозчика к работе на маршруте № 19. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

Сегодня, 24 мая, по поручению губернатора Романа Бусаргина глава минтранса Алексей Петаев вместе с замминистра труда и соцзащиты Ольгой Морозовой, и представителями мэрии города инспектировали работу нового маршрута № 19 «1-й Просяной проезд – Мирный переулок».

Присутствующие оценили наполняемость автобусов маршрута № 19: к конечной остановке автобусы, как и трамваи, прибывали почти пустые (в среднем 3-7 человек).

— Основная задача мероприятия – проверить готовность перевозчика и работу автобусного маршрута № 19. Уже завтра, с 25 мая, этот дублирующий маршрут заменит трамвайный маршрут № 9 на время реконструкции трамвайной линии, - сообщил Алексей Петаев.

Глава дорожного комитета Игорь Поздникин рассказал об увеличении выпуска на 35 единиц и на других автобусных маршрутах, среди которых №№ 110, 55, 55а, 3, 58, 18д, 23, 58. Глава комитета отметил, что во время тренировочных рейсов наполняемость автобусов по дублирующему маршруту составляла порядка 50 процентов.

Также во время рейда была проведена проверка работы льготной транспортной карты на автобусном маршруте №19. Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова, терминалы для приема льготных транспортных карт установлены на всех транспортных средствах. Льготным проездом можно пользоваться уже с сегодняшнего дня.