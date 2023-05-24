В 2023 году в Саратовской области родились 6116 детей

Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе с начала года родились 6116 детей. Из них 2807 малышей появились на свет в Саратове.

Как уточнили в управлении ЗАГС по Саратовской области, 213 новорожденных были зарегистрированы через суперсервис «Рождение ребенка» на Госуслугах.

Что касается районов областного центра, то более всего младенцев с начала 2023 года зарегистрировал Ленинский отдел ЗАГС (963), второе и третье место поделили Заводской и Кировский районы - 535 и 527 детей соответственно.

В Энгельсском отделе ЗАГС было зарегистрировано 829 малышей. Балаковский район увеличился на 489 жителей.