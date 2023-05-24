Саратовцы зачастую находят работу по знакомству

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Крупные компании Саратовской области предпочитают нанимать сотрудников из ближнего круга - хороших знакомых, родственников работников, протеже коллег.

Согласно данным SuperJob, 81 процент саратовских работодателей приглашают на вакантные должности родственников сотрудников. При этом в больших корпорациях к семейным отношениям в коллективах относятся даже более доброжелательно, чем в малом бизнесе. В фирме с миллионными оборотами трудится 97 процентов тех, кто имеет родственные связи, тогда как в ИП и МП этот показатель едва достигает 70 процентов.

Проще всего жителям региона найти работу «через тетушку или соседа по даче» в таких сферах деятельности, как «Промышленность и производство» - здесь 85 процентов трудоустроенных друг другу родные; «Финансы и бухгалтерия» - 80 процентов.