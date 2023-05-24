Фото: Архив КП

С начала года в Саратовской области 109 человек умерли от отравления алкоголем. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает Роспотребнадзор по Саратовской области.

По данным ведомства, за период с января по апрель всего зарегистрировано 247 случаев отравления спиртосодержащей продукцией пищевого и непищевого назначения, из них 109 человек скончались.

Как отмечают специалисты, наибольшее количество отравлений зарегистрированы этиловым спиртом – 93,9%.

По данным ведомства, большинство пострадавших – мужчины.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.