Данные по заболеваемости ковидом в Саратовской области будут публиковать раз в неделю

Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистика заболеваемости коронавирусом впредь будет публиковаться раз в неделю. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

В пресс-службе федерального кабмина причиной назвали снижение показателей заболеваемости ковидом. Теперь в регионах Российской Федерации, в том числе и в Саратовской области, оперативные данные будут предоставляться по вторникам.

В правительстве напомнили, что статус пандемии COVID-19 был отменен 5 мая. Это сделала Всемирная организация здравоохранения.