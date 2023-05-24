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НовостиОбщество24 мая 2023 6:07

Данные по заболеваемости ковидом в Саратовской области будут публиковать раз в неделю

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистика заболеваемости коронавирусом впредь будет публиковаться раз в неделю. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

В пресс-службе федерального кабмина причиной назвали снижение показателей заболеваемости ковидом. Теперь в регионах Российской Федерации, в том числе и в Саратовской области, оперативные данные будут предоставляться по вторникам.

В правительстве напомнили, что статус пандемии COVID-19 был отменен 5 мая. Это сделала Всемирная организация здравоохранения.