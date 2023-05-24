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Роман Бусарин поручил популяризировать IT-специальности в регионе. Соответствующее постановление опубликовано вчера, 23 марта, на сайте областного правительства.

Согласно тексту документа, популяризировать данное направление будут среди учеников старших классов, абитуриентов, студентов профессиональных образовательных организаций и их родителей, а также среди жителей, желающих повысить квалификацию или сменить профессию. Программа по продвижению будет реализована 2023 по 2025 год.

Популяризацию могут проводить с помощью открытых лекций на базе образовательных организаций, с помощью хакатонов, форумов, митапов, мастер-классов и круглых столов. Информировать молодых специалистов об IT-профессиях собираются через публикации в СМИ, социальные сети, мессенджеры, работу с блогерами и лидерами мнений.