Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала года 17 человек заразились мышиной лихорадкой. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За январь-апрель 2023 года в Саратовской области зарегистрировано 17 заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Случаи заболевания зарегистрированы в Балашовском, Вольском, Аркадакском, Екатериновском, Марксовском, Самойловском, Татищевском, Энгельсском районах и в Саратове.

Как напомнили в управлении, источники инфекции – мелкие мышевидные грызуны. В Саратовской области чаще всего носителем вируса является рыжая полевка.

Основные очаги «мышиной лихорадки» находятся на территории Кумысной поляны, а также в Гагаринском районе.

Роспотребнадзор просит граждан соблюдать меры профилактики в местах отдыха, на дачных участках, охоте и рыбалке.

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