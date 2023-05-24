В Юбилейном бродячие собаки покусали 12-летних детей

ЧП случилось на улице Братьев Никитиных Фото: Елена Маркелова

Бродячие собаки напали на несовершеннолетних на территории поселка Юбилейный. По данному факта прокуроры Волжского района Саратова начали проверку.

Сотрудники "государева ока" выяснили, что вечером 22 мая нападению бездомных псов подверглись 12-летние подростки у домов N 8 и 12 по улице Братьев Никитиных. Ребят доставили в клинику и оказали помощь.

В районном надзорном ведомстве проверяют, должным ли образом исполнялось ответственными лицами законодательство при обращении с безнадзорными животными. О принятии мер прокурорского реагирования станет ясно по результатом проверки.