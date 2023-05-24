Администрация Саратова решила снести в городе 18 аварийных домов

Распоряжение о сносе опубликовано накануне
Фото: Елена Маркелова
18 аварийных домов снесут в ближайшее время в Саратове. Такое решение приняла мэр областного центра Лада Мокроусова.
Речь идет о жилых строениях, которые находятся по адресам:
– улица Азина, 3;
– улица Азина, 13;
– улица Азина, 39А;
– улица Азина, 51А;
– улица Азина, 55;
– улица Азина, 57;
– улица Азина, 61;
– улица Валовая, 77;
– улица Вольская, 115 лит. ББ1Б2б1б5б7б8;
– улица Ленинградская, 13;
– улица Огородная, 162;
– Ново-Астраханское шоссе, 49;
– проспект Энтузиастов, 74;
– проспект Энтузиастов, 76;
– 3-й Артельный проезд, 7;
– 3-й Артельный проезд, 13А;
– 6-й Динамовский проезд, 9;
– 6-й Динамовский проезд, 13.
Глава администрации Саратова уже подписала соответствующее распоряжение. Оно опубликовано на официальном портале мэрии.