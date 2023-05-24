Администрация Саратова решила снести в городе 18 аварийных домов

Распоряжение о сносе опубликовано накануне Фото: Елена Маркелова

18 аварийных домов снесут в ближайшее время в Саратове. Такое решение приняла мэр областного центра Лада Мокроусова.

Речь идет о жилых строениях, которые находятся по адресам:

– улица Азина, 3;

– улица Азина, 13;

– улица Азина, 39А;

– улица Азина, 51А;

– улица Азина, 55;

– улица Азина, 57;

– улица Азина, 61;

– улица Валовая, 77;

– улица Вольская, 115 лит. ББ1Б2б1б5б7б8;

– улица Ленинградская, 13;

– улица Огородная, 162;

– Ново-Астраханское шоссе, 49;

– проспект Энтузиастов, 74;

– проспект Энтузиастов, 76;

– 3-й Артельный проезд, 7;

– 3-й Артельный проезд, 13А;

– 6-й Динамовский проезд, 9;

– 6-й Динамовский проезд, 13.

Глава администрации Саратова уже подписала соответствующее распоряжение. Оно опубликовано на официальном портале мэрии.