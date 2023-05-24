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НовостиПроисшествия24 мая 2023 4:46

Мошенники из «Центробанка» выманили у жительницы Вольска 1,3 миллиона рублей

Елена Маркелова
Полицейские призывают граждан быть бдительными

Полицейские призывают граждан быть бдительными

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дистанционные мошенники выманили у жительницы города Вольска крупную сумму денег. Об этом женщина пожаловалась полицейским районного отдела.

Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МВД, вольчанка перевела мошенникам свыше 1,3 миллиона рублей. Она призналась, что сделала это после звонка инкогнито, представившегося специалистом Центробанка и предупредившего о попытке аферистов оформить на нее кредит. Поэтому женщина по его совету перевела на "безопасный счет" сначала 640 тысяч рублей собственных средств, а позже то же самое сделала с ссуженными 726 тысячами рублей.

Стражи порядка организовали проверку. Помимо этого они продолжают взывать к бдительности население Саратовской области.