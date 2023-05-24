Лада Мокроусова объявила выговор Игорю Поздникину за пробки в Юбилейном

Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Саратова Лада Мокорусова объявила выговор председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации областного центра Игорю Поздникину. Об этом Лада Михайловна сообщила в телеграм-канале.

Главный дорожник Саратова подвергся наказанию за ненадлежащую организацию ремонтых работ участка автодороги по Усть-Курдюмскому шоссе в Волжском районе. В результате того, что во время на объект не привезли асфальт, дорожное покрытие восстановлено не было, и накануне здесь образовались долгие пробки. За это губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обрушился с критикой на Игоря Поздникина.

Выговор мэр объявила также директору МКУ "Дирекция транспорта и дорожной деятельности". Помимо этого глава саратовской администрации уволила куратора участка, ответственного за организацию работ на указанном объекте.