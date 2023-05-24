Володин: 1 августа 2023 года сдадут первую очередь путепровода Жасминный

Путепровод жители Ленинского района ждали много лет Фото: Елена Маркелова

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Саратов побывал на стройплощадке путепровода в поселке Жасминный. Он осмотрел ход работ.

Руководитель подрядной организации заверил, что первую очередь путей сдадут 1 августа этого года. Чиновники городской администрации в свою очередь подчеркнули: поводов опасаться срыва сроков строительства нет.

Политик заявил, в случае появления новых объемов работ на объекте стоит взять дополнительное время на их качественное завершение. Володин напомнил, что много лет автомобилисты в поселке Жасминный в Ленинском районе Саратова стоят в многочасовых пробках, потому возводится долгожданный для них объект. В связи с этим Вячеслав Викторович призвал закончить путепровод в сроки и добротно, а не вводить жителей в заблуждение.