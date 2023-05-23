На XXXVI Собиновском фестивале саратовцев покорили Татьяна и Онегин из Новой оперы

Фото автора Фото: Елена Маркелова

Сегодня в рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля прозвучала опера Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин". Сложная диалектика любви великого музыкального произведения на роман в стихах Александра Сергевича Пушкина роднит его с глубоко-лиричным творчеством Сергея Рахманинова.

Режиссер Андрей Сергеев поставил в Саратове "энциклопедию русской души", тонко следуя за композитором. В результате спектакль "Евгений Онегин" получился сотканным из «лирических сцен», в которых оркестр и хор филигранно передают всю гамму чувств героев. Сергеев - мастер "точечной" хореографии. Стог сена на дальнем плане, хоровая песня девушек-селянок, предваряющая объяснение Татьяны и Евгения, и тебя покоряет мир чистоты, который воспитал Ларину и стал оберегом ее души. Изящные кушетки передвигаются, и перед зрителем уже не пышность светского бала, а уютный дом Татьяны с его красноречивым: "А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура...". Глубина простоты, с которой решена сценография, подарила образам новую жизнь.

Герои переживают личную драму, и сочувствуешь каждому. В первую очередь это происходит потому, что персонажи "Евгения Онегина" настолько наполнены жизнью, что многообразие ее проявлений в чувстах, эмоциях, мыслях находит отклик и понимание зрителей. Задачу режиссера виртуозно решают артисты театра. На 36-ом Собиновском главные партии в спектакле исполнили солисты Новой оперы Елизавета Соина (Татьяна) и Александр Попов (Онегин). Это было спокойное торжество вокального и драматического таланта, подарившего зрителям тихую грусть от тщетности мечты о счастье. Публика наградила столичных артистов овацией.