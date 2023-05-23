Уроженец Энгельса Артем Горбушко погиб в зоне спецоперации

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса погиб уроженец Саратовской области Артем Горбушко. Об этом сообщила администрация Энгельсского района.

Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнование родным солдата. Глава региона отметил безмерное мужество земляка, его стойкость и беззаветную преданность родине.

Также сегодня стало известно о гибели в СВО Вячеслава Чурбанова из Вольского района и добровольца Анатолия Богачева из Саратова.