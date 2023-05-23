Участник СВО приехал к дочери на последний звонок в Аткарск

Фото: "Аткарская газета".

В школе села Озерное Аткарского района Саратовской области последний звонок прозвенел для двух выпускников 11 класса.

К единственной выпускнице из села приехал её отчим, который участвует в СВО. Об этом сообщили в "Аткарской газете" сегодня, 23 мая.

Максим Курышев был призван в ходе частичной мобилизации и приехал домой специально на выпускной дочери. Он выступил с напутственными словами к ребятам и пожелал выпускникам самого главного - мирного неба над головой.

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