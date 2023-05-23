Бусаргин пригрозил увольнением чиновникам из-за транспортного коллапса в Юбилейном

Роман Бусаргин

Сегодня, с раннего утра жители Саратова простаивали в километровых пробках на Усть-Курдюмском шоссе в поселке Юбилейный из-за дорожных работ. Губернатор отреагировал на возмущения жителей и приехал разобраться на месте. В официальном телеграм-канале Бусаргина размещена видеозапись с главой дорожного комитета Саратова Игорем Поздникиным.

- Еще раз такое повторится - я вас выгоню с работы!!! Ничего личного! – заявил губернатор муниципальному чиновнику.

По словам Бусаргина, сложившаяся ситуация – «наглядная иллюстрация безграмотного подхода от саратовских дорожников».

Глава региона пояснил, что виновными считает подрядчика - ООО «Оптима», сотрудники которого не смогли рассчитать количество необходимого асфальта и глава дорожного комитета Саратова Игоря Поздникина, который остается в стороне и не считает нужным проверять, как проводятся работы.