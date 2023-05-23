Саратовская область закупит 60 новых автобусов на 900 миллионов рублей

В Саратовской областной думе 22 мая рассмотрели очередные поправки в текущий бюджет региона. Доходы казны увеличиваются на 3,21 миллиарда рублей, расходы суммарно вырастут на 7,2 миллиарда рублей, в том числе за счет бюджетного кредита. Он предоставляется для опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта социально значимых объектов.

Средства в размере 2,7 млрд рублей направят на приведение в нормативное состояние дорог и мостов. Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев пояснил, что за счет этих средств завершат ремонт трасс «Балаково - Пугачев», «Пугачев - Духовницкое» и других объектов. Еще 900 миллионов пойдут на приобретение пассажирского транспорта общего пользования.

Планируется закупить 60 автобусов большой, средней и малой вместимости, которые выйдут на городские и междугородние маршруты.