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НовостиОбщество23 мая 2023 13:52

Саратовская область закупит 60 новых автобусов на 900 миллионов рублей

Деньги на покупку общественного транспорта Саратовской области выделяют из федерального бюджета
Светлана Курышева

В Саратовской областной думе 22 мая рассмотрели очередные поправки в текущий бюджет региона. Доходы казны увеличиваются на 3,21 миллиарда рублей, расходы суммарно вырастут на 7,2 миллиарда рублей, в том числе за счет бюджетного кредита. Он предоставляется для опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта социально значимых объектов.

Средства в размере 2,7 млрд рублей направят на приведение в нормативное состояние дорог и мостов. Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев пояснил, что за счет этих средств завершат ремонт трасс «Балаково - Пугачев», «Пугачев - Духовницкое» и других объектов. Еще 900 миллионов пойдут на приобретение пассажирского транспорта общего пользования.

Планируется закупить 60 автобусов большой, средней и малой вместимости, которые выйдут на городские и междугородние маршруты.