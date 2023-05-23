Реанимация пострадавшего кота. Фото: ЧП-Саратов

На пожаре в Ленинском районе пострадали взрослый мужчина и «огромный кот». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня, 23 мая, в Саратове произошел пожар. Примерно в 15:06 поступило сообщение на пульт «01» о пожаре на улице Центральной, дом №5. Горела квартира на первом этаже. Тушением пожара площадью 15 квадратных метров занимались три пожарных расчета.

Пострадал хозяин квартиры — мужчина 58 лет.

— По прибытию к месту, было сильное задымление в подъезде. Мы начали выводить людей с помощью спасательных устройств, вывели шесть человек, одному мужчине потребовалась помощь медиков, его госпитализировали. Из горящей квартиры мы спасли огромного кота, ему понадобилась кислородная реанимация, а с четвертого этажа я вывел немецкую овчарку, она не пострадала, — рассказывает Булат Кинжигалиев, руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части.