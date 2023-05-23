Роман Бусаргин поддержал Вячеслава Володина в приоритетности обучения в первую смену

Накануне спикер ГД Вячеслав Володин поднял вопрос о том, в какую смену, по мнению родителей, должны ходить учиться школьники. Он провел соответствующий опрос в своем телеграм-канале, получив результат, что всего 9 процентов родителей за то, чтобы в школах было две смены.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин высказался по этому поводу, и пообещал начать решать вопрос с обучением детей в одну смену. Для этого набирать первоклашек начнут, преимущественно, в школы, где наблюдается недобор детей, написал Бусаргин в своем телеграм-канале сегодня, 23 мая.

Он уточнил, что в две смены дети учатся там, где учеников слишком много. При этом, существуют учебные заведения, где в классе всего несколько человек.

- Часть школ крупных городов перегружены, а где-то – недобор. Нам нужно выстроить обучение так, чтобы школы были одинаково востребованы, - написал губернатор.

Глава региона отметил, что разбивать существующие коллективы не планируется.