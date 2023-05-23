Жители Саратова смогут принять участие в вебинаре для родителей «Активный ребёнок. Проблемы гиперактивности?»

Источник: Министерство образования Саратовской области

Саратовские родители смогут узнать о гиперактивности у детей на вебинаре «Активный ребёнок. Проблемы гиперактивности?». В рамках нацпроекта «Образование», мероприятие с сурдопереводом состоится 31 мая в 14:00.

Лекторами вебинара станут педагоги-психологи и врач-невролог, которые расскажут о том, как отличить активного ребенка от гиперактивного. Специалисты помогут разобраться родителям с причинами гиперактивности у детей, выявить особенности их поведения, а также узнать про современные методы коррекции возникающих проблем.

Мероприятие организовано сотрудниками центра диагностики и консультирования «Родничок», структурного подразделении Центра образования «Родник знаний».

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо заполнить анкету по ссылке https://clck.ru/32Lk7B.

После мероприятия участникам на почту, указанную в анкете, будет выслан сертификат об участии.

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