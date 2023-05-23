Саратовских детей пригласили на бесплатные занятия по плаванию

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В Саратове начинается реализация первого этапа проекта «Живу на Волге – умею плавать!». Суть его заключается в том, что состоявшиеся тренеры по плаванию дадут уроки детям, живущим в областном центре.

Завтра, 24 мая, в 10:00 будет открыта регистрация для участия ребят в возрасте от 7 до 12 лет в данном событии.

Тренировки пройдут на базе бассейнов «Саратов», ФОК «Юбилейный», бассейна Дворца водных видов спорта. Плавательные объекты при школах «Аврора», «Солярис» (1 и 2 корпус), «Звезда», «Авиатор», школа № 97 имени Героя Советского союза В.Г. Клочкова, гимназия № 89, школа № 84, школа № 66 имени Н.И. Вавилова также будут работать в рамках проекта.

Записаться в группы для занятий можно на платформе.