В Историческом парке Саратова открылась выставка «Русский Азов»

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Саратове на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» открылся выставочный проект «Русский Азов». Он подготовлен и воплощен в жизнь Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» и Российским историческим обществом. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

История городов побережья Азова, которое в 2022 году вновь стало внутренним морем России, предстала грандиозно. При составлении экспозиции организаторы использовали самые современные технологии.

Уникальность выставки состоит в том, что она первая, повествующая, об Азовском регионе. Летопись его жизни начинается с кочевых племен Приазовья. Мультимедиа создают у посетителей ощущение, что последние попали во временной портал и с помощью него были отброшены в далекое прошлое. Отсюда элемент присутствия чувствуется и при повествовании о битве на реке Калке. Подробно подана судьба князя Дмитрия Донского. Информирует экспозиция и о зарождении кубанского казачества.

- Многочисленные факты, источники и свидетельства позволяют посетителям выставки ещё раз убедиться в том, что освоение и развитие Приазовья – историческая заслуга российского государства, помогут понять судьбоносный выбор жителей этих территорий – навсегда остаться с Россией, - подчеркивают создатели выставочного проекта.

Как признался директор исторических парков «Россия – Моя история» Иван Есин, даже сами организаторы удивились масштабности проекта. Он подчеркнул и стратегическую важность выставки. Поэтому было принято решение экспонировать «Русский Азов» не в 10 запланированных ранее городах, а практически во всех отечественных исторических парках.

Экспозиция в саратовском Историческом парке будет работать до 25 июня этого года. Попасть на нее бесплатно сможет каждый желающий посетитель в возрасте от 12 лет.