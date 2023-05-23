Под Саратовом завели уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции

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Следователями СК возбуждено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и табачной продукции. Об этом сегодня, 23 мая, сообщил Следственный Комитет России по Саратовской области.

По данным следствия, с января по май 2023 года несколько жителей Балтайского района приобрели контрафактный алкоголь и сигареты на общую сумму свыше миллиона рублей. Злоумышленники хранили указанную продукцию на территорию Балтайского района Саратовской области и в трех нежилых помещениях и продавали ее местным жителям.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и закрепление доказательств.