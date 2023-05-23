В Саратове выдали охранные обязательства владельцам двух домов-объектов культурного наследия

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Охранные обязательства появились еще у двух объектов культурного наследия, расположенных в Саратове. Приказ об их утверждении подписал председатель профильного комитета Владимир Мухин.

Первым из объектов является «Дом А.И. Крафта, архитектор П.М. Зыбин» по адресу: улица Сакко и Ванцетти, 44. Он внесен в реестр памятников культурного наследия в 2009 году. Через семь лет ему утвердили границы, и уже позднее разработан предмет охраны.

Согласно приказу хозяину здания предстоит разработать проект на проведение работ по сохранению. После этого необходимо найти лицензированную фирму и совместной с ней провести работы.

Вторым объектом, получившим охранные обязательства, назван «Дом жилой» по улице Челюскинцев, 124. Владельцу предписаны аналогичные с предыдущим объектом восстановительные манипуляции. Кроме того хозяина обязали установить специальную табличку с информационной надписью с названием объекта культурного наследия.