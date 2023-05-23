Руководители центра «Мой Бизнес» ответили на вопросы о мерах поддержки в Саратовской области

фото: Волга-медиа

В пресс-центре «Аргументы и факты-Саратов» в преддверии дня предпринимателя, который отмечается 26 мая, прошла пресс-конференция, посвященная мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в Саратовской области, которая оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» по инициативе президента РФ В.В. Путина.

В качестве спикеров выступили: руководитель центра поддержки предпринимательства — Асташкина Екатерина; руководитель Регионального центра инжиниринга — Дударева Евгения; заместитель директора ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» Игрицкий Эдуард Алексович.

На конференции представители центра рассказали о мерах государственной поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, а так же о том, какие услуги оказывает центр «Мой Бизнес»в сфере поддержки предпринимателей.

фото: Волга-медиа

На 2023 год центром запланировано множество масштабных мероприятий в том числе мотивационный Форум «Делай на 100» в котором смогут принять участие бизнесмены Саратовской области участие. Он пройдет в Саратове 26 мая, в День российского предпринимательства при содействии минэкономразвития области.

Мероприятие соберет на одной площадке экспертов в разных областях ведения бизнеса и несколько сотен активных предпринимателей региона. Участников ждут мастер-классы, истории предпринимателей-земляков, нетворкинг-квест и интерактив от партнеров форума. Также будет организована зона консультационных площадок инфраструктуры поддержки бизнеса.

Руководитель Регионального центра инжиниринга — Дударева Евгения представила обзор обучающих программ АО «Корпорация МСП» в 2023 году и рассказала о том, какие тренинги по обучающим программам АО «Корпорация МСП» запланированы к проведению в этом году, о программе «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимателя» а так же о проекте «Мама-предприниматель», который проводится на территории Саратовской области и является очень востребованным.

Спикеры ответили на вопросы зрителей конференции, которая проходила в прямом эфире и пригласили всех желающих посетить мероприятия по развитию бизнеса.