Саратовских сотрудниц АПК приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Женщины в АПК»

Сотрудницы агропромышленного комплекса региона могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Женщины в АПК». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства области.

Всероссийский конкурс «Женщины в АПК», прием заявок на участие в котором осуществляется до 15 июля, проходит под эгидой Минсельхоза России.

Как отмечают в федеральном ведомстве, цель конкурса – повышение роли, статуса и авторитета женщин на примерах лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также популяризация сельского образа жизни.

Конкурс проходит по четырем номинациям:

- «Кто, если не я?» – социальная инициатива или проект, направленный на улучшение качества жизни в сельской местности и на сельских территориях, либо социальный проект в агробизнесе;

- «Превосходящая звезда» – стартап-проекты в АПК;

- «Суперженщина» – для женщин-руководителей предприятий АПК, благодаря которым качественно улучшены показатели производства, внедрены инновационные решения, повлиявшие на результаты работы организации;

- «Есть женщины в русских селеньях» – специальная номинация для женщин с сильной активной жизненной позицией, продвигающих социально значимые инициативы на сельских территориях.

Торжественное награждение победительниц конкурса пройдет в октябре 2023 года в рамках ежегодного форума «Женщины в АПК». С подробной информацией о критериях оценки и условиях участия можно ознакомиться в Положении о Конкурсе по ссылке.