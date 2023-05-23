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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:53

В Кировском районе в аварию попала маршрутка — пострадало две девушки

С «Газелью» 13 маршрута столкнулась Skoda
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Кировском районе в аварию попала маршрутка — пострадало две девушки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Сегодня, 23 мая, примерно в 13:20 в Саратове произошло ДТП. В микрорайоне СХИ, рядом с домом №16 на улице Бирюзова столкнулись легковой автомобиль Skoda Rapid и маршрутное такси ГАЗель маршрута №13. От удара маршрутка улетела в кювет.

В результате аварии две пассажирки маршрутки — девушки 20 и 14 лет получили травмы и госпитализированы в больницу. Все обстоятельства аварии уточняются.