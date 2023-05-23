Суд обязал бизнесмена Джуликяна снести торговый павильон в центре Энгельса. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного Суда Саратовской области.

Решение по иску Администрации Энгельсского района вынесли 19 апреля. Речь идет о торговом павильоне площадью 217 квадратных метров, расположенном на перекрестке улиц Петровской и Максима Горького, его площадь – 217 квадратных метров. Договор на аренду земл был расторгнут в августе 2022 года, но предприниматель до сих пор не освободил участок.

Если Армен Джуликян самостоятельно не уберет павильон, тогда этим займется райадминистрация.