Ансамбль «Варенька» из Саратова получил грант нацпроекта «Культура» в 2 миллиона рублей

Фото: Минкультуры Саратовской области

Саратовский ансамбль народного танца «Варенька» одержал победу во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов Уральского и Приволжского федеральных округов. В 2023 творческое состязание прошло в номинации «Традиции».

II зональный отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса состоялся в апреле 2023 года в Чебоксарах. По его итогам «Народный коллектив» ансамбль народного танца «Варенька» Городского Дома национального творчества Саратова за высокий исполнительский уровень и мастерство удостоился звания Лауреата. В качестве награды наши земляки получили гранта нацпроекта «Культура» президента Владимира Путина в размере два миллиона рублей.

Ансамбль танца «Варенька» специализируется на русских народных танцах. Визиткой прославленного коллектива является танец «Калинка» под одноименную песню.

Будущей осенью «Варенька» станет участником гала-концерта лауреатов нацпроекта «Культура». Он состоится в Москве.