В Ровном футбольные ворота упали на ребенка

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В поселке Ровное ребенок травмировался из-за того, что на него упали футбольные ворота. Проверку по данному факту начали сотрудники районного следственного отдела.

В ведомстве рассказали, что накануне вечером у ФОКа в райцентре дети играли в мини-футбол. В какой-то момент ворота наклонились и упали на 12-летнего игрока. Ребенка привезли в больницу. Здесь его осмотрели и отпустили домой.

Следователи осмотрели место происшествия. Их работа на сегодняшний день заключается в поиске ответственных за случившееся.

Напомним, что аналогичный случай произошел в марте этого года в городе Энгельсе. Футбольные ворота упали на 10-летнюю девочку. От полученных травм она вскоре умерла.