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НовостиПолитика23 мая 2023 8:51

Военнослужащий Вячеслав Чурбанов из Вольского района погиб в ходе спецоперации

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции еще одного уроженца Саратовской области. Вячеслав Чурбанов из Вольского района отдал жизнь за мир на Донбассе.

Глава МР Андрей Татаринов сообщил в телеграм-канале, что прощание с бойцом прошло сегодня на его родине. Руководитель высказался о земляке как скромном и доброжелательном человеке. Чиновник выразил соболезнование семье солдата.

Ранее мы сообщали о гибели в СВО саратовкого добровольца Анатолия Богачева.