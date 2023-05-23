Военнослужащий Вячеслав Чурбанов из Вольского района погиб в ходе спецоперации

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции еще одного уроженца Саратовской области. Вячеслав Чурбанов из Вольского района отдал жизнь за мир на Донбассе.

Глава МР Андрей Татаринов сообщил в телеграм-канале, что прощание с бойцом прошло сегодня на его родине. Руководитель высказался о земляке как скромном и доброжелательном человеке. Чиновник выразил соболезнование семье солдата.

Ранее мы сообщали о гибели в СВО саратовкого добровольца Анатолия Богачева.