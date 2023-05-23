Вавиловский университет стал обладателем гран-при фестиваля «Весна на Волге-2023»

Фото: Пресс-служба Вавиловского университета

В саратовском государственном цирке имени Братьев Никитиных подвели итоги юбилейного фестиваля студенческого творчества аграрных вузов России «Весна на Волге-2023». Имена лауреатов были названы в ходе гала-концерта.

Для участия в творческом форуме в Саратовскую область приехала тысяча талантливых юных студентов-аграриев из сорока регионов страны. Конкурсанты танцевали, участвовали в театральных миниатюрах. Достойно были представлены оригинальный жанр и медиа-направление.

В течении трех дней студенты соревновались в танцевальном, театральном и медиа направлениях, а также в оригинальном жанре.

Саратов принимает уже 10-ый, юбилейный, фестиваль «Весна на Волге». Логичность и закономерность места проведения форума очевидны и не оставляют сомнений. Ведь творческая жизнь студентов Вавиловского университета настолько насыщена, что не уступает по интенсивности образовательному процессу. Из стен вуза выходят не только дипломированные специалисты для отечественного агропрома, но и лауреаты всевозможных творческих конкурсов Поволжья и России.

Поэтому без интриги Вавиловский университет в общекомандном зачете «Весны на Волге» завоевал гран-при. Пьедестал с 1 по 3 места соответственно заняли студенты Кубанского, Алтайского, Башкирского ГАУ.

Наши земляки сильно проявили себя и в других направлениях. Первое место саратовцы разделили с ребятами из Пензенского ГАУ, Кузбасской ГСХА, Алтайского ГАУ и Казанского ГАУ в направлении «Театральное». Гран-при из Саратова увезли артисты Пермского ГАТУ.

В направлении «Музыкальное» пальма первенства также досталась нескольким коллективам. Компанию «вавиловцам» составили вокалисты Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, Казанского ГАУ, Башкирского ГАУ, Брянского ГАУ, Вавиловского университета и Кубанского ГАУ. Гран-при завоевал Пензенский ГАУ.

«Танцевальное» направление также подарило зрителям массу незабываемых и профессиональных номеров. Поэтому и в данной номинации победителей оказалось несколько. Гран-при завоевал народный ансамбль песни и танца «Алтан-Булаг» Бурятской ГСХА. Первое место оказалось коллективным: на нем разместились коллективы Воронежского ГАУ, Вавиловского университета, Волгоградского ГАУ, Алтайского ГАУ, Башкирского ГАУ, Кубанского ГАУ и РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева.

Гран-при в «Оригинальном жанре» завоевал ансамбль эстрадных танцев «Агродэнс» Кубанского ГАУ. В «Медиа» лучше других проявил себя Кубанский ГАУ.

Культурно-аграрная «Весна на Волге-2023» в Саратове прошла в творческой атмосфере. Она показала, что отечественное аграрное образование основывается на воспитании высококвалифицированных специалистов и всесторонне развитых личностей.