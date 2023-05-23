Российский музей музыки представит на XXXVI Собиновском фестивале выставку «Рахманинов: известный и неизвестный»

Фото: Материалы из архива Сергея Рахманинова Фото: Елена Маркелова

В дни XXXVI Собиновского музыкального фестиваля в фойе Новой сцены Саратовского академического театра оперы и балета работает выставка «Рахманинов: известный и неизвестный». Экспозицию представил Национальный музей музыки при поддержке министерства культуры РФ. Уникальный выставочный проект создан в соответствии с указом президента России о праздновании 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова.

Организовать данную выставку было неслучайно поручено Российскому национальному музею музыки. Учреждению в этом году исполняется 111 лет, и его коллекция за годы деятельности достигла почти миллиона экземпляров. Выставка к 150-летию Рахманинова получилась исчерпывающе информативной, ведь она создана исключительно на материалах архива великого композитора. Они хранятся в Российском национальном музее музыки. Экспозиция расположена на 20 масштабных планшетах. Копии печатных изображений портретов Сергея Васильевича в разных возрастах, ноты произведений раннего и позднего периодов творчества погружают в глубокий, лиричный мир наследия выдающегося музыканта. Непосредственно фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов можно с помощью QR-кодов.

Уникальность выставочного проекта «Рахманинов: известный и неизвестный» заключается не только в том, что он призван осветить интересные факты в биографии великого музыканта, рассказать об истории создания известных и малоизвестных сочинений – выставка знакомит с редко экспонируемыми и практически неизвестными документами.

Экспозиция словно приглашает зрителей к диалогу с тонким гением Рахманинова. Но у саратовцев есть возможность обсудить проблемы актуальности наследия выдающегося музыканта. В пятницу, 26 мая, на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета состоится презентация выставки и тематический круглый стол. Фестиваль, подчиненный теме «Сергей Рахманинов и его современники», и обсуждение его творчества в рамках предстоящего заседания, которое пройдет при участии генерального директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова, ярко и в разнообразии жанров и форм отражают многомерное, и такое важное, присутствие творчества Рахманинова в мировой культуре, его огромное эстетическое значение и духовное влияние на сердца и души зрителей.