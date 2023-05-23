В Саратове пьяного водителя лишили автомобиля и завели уголовное дело

фото: пресс-служба МВД

Сегодня, 23 мая, ГУ МВД по Саратовской области сообщило о вынесении судом решения по аресту автомобиля. Как стало известно, 4 апреля у станции «Трофимовский - 2» был остановлен автомобиль «Мерседес Бенц Е-320» под управлением 39-летнего мужчины. Водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. При проверке оказалось, что гражданин уже судим за совершение аналогичного преступления, и лишен права управления транспортными средствами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за повторную езду в пьяном виде. Кроме того, в целях недопущения совершения злоумышленником повторных правонарушений, подразделением дознания отдела полиции № 4 в составе У МВД России по Саратову вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на его автомобиль. Ленинским районным судом Саратова ходатайство об аресте транспортного средства было удовлетворено.

Самому подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.