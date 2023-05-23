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Всероссийский полумарафон состоится в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта региона.

В воскресенье, 4 июня, в Саратове состоится седьмой всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Ожидается, что в данном мероприятии примут участие более 1 000 человек. Старт и финиш запланирован на Театральной площади города. Маршрут пройдет по центральным улицам города и Набережной Космонавтов.

Ровно в 9:00 часов утра по московскому времени бегуны по всей стране откроют забеги по четырем дистанциям: один, пять, десять и 21,1 километров.

В состязаниях могут принять участие все желающие жители Саратовской области в возрасте от 6 лет. Пройти электронную регистрацию можно на сайте Забег.РФ.

Каждый зарегистрированный участник получит так называемый стартовый пакет, в который входят: медаль финишера, номер бегуна с чипом хронометража, футболка, сертификат участника, и, конечно же, подарки от партнеров.