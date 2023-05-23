Саратовские ученые нашли способ повысить качество поверхности авиадеталей при изготовлении

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали метод, позволяющий более точно рассчитать шероховатость авиационных деталей. Об этом сегодня, 23 мая сообщила пресс-служба СГТУ им. Гагарина Ю.А.

Новшество позволит повысить качество изделий при их изготовлении или определить причины брака. В вузе отметили, что для повышения надежности летательных аппаратов важно придать поверхностям авиадеталей специальные свойства. Для этого необходимо точно отследить показатели шероховатости на этапе изготовления.

Вычисления новым способом могут пригодиться при построении цифровых моделей рельефа, обработки изображений и сигналов.

Научные исследования были проведены при сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы по гранту Российского научного фонда (№ 22-29-01269). Авторами разработки стали доктор технических наук, профессор кафедры «Технология машиностроения» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Олег Захаров, ассистент кафедры «Технология машиностроения» Александр Яковишин, а также студент направления «Автоматизация технологических процессов и производств» Андрей Жуков.