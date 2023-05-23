В зеркальную дату 23.05.23 свой брак узаконят 22 пары саратовцев

фото: ЗАГС Саратовской области

В Саратове, Энгельсе и Балаково сегодня, 23.05.23, зарегистрируют брак 22 пары. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС Саратовской области.

По мнению нумерологов, 23 мая 2023 года имеет особое значение для тех, кто стремится к позитивным изменениям в своей жизни. Благодаря уникальному числовому совпадению 23.05.23, часто называемому «Зеркальной датой», этот день представляет собой подходящий момент для определения намерений и выполнения ритуалов, которые могут привлечь изобилие, любовь и счастье.

На зеркальную дату, 23.05.23, во Дворце бракосочетаний уже узаконили отношения Анна и Артем.