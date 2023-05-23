Саратовского участника СВО с позывным «Золотой» наградили за боевые отличия

Фото: Талаграм-канал Светлана Зубрицкая

Участник спецоперации с позывным "Золотой" Ершовского района удостоился высокой государственной награды. Об этом сообщила глава МО Светлана Зубрицкая в телеграм-канале.

Имя бойца не сообщается. Среди биографических данных уточняется, что солдат родился в поселке Южный. Военнослужащего отметили медалью «За воинскую доблесть» 2-ой степени.

Соответствующий приказ подписан руководством министерства обороны РФ. Награда вручена «Золотому» за самоотверженность, проявленную при выполнении боевых задач.