В Саратове в мае предложили зарплату от 70 тысяч рублей менеджеру и агроному

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно о самых привлекательных в плане заработка предложениях по работе в Саратовской области. Данные предоставил рекрут-сервис SuperJob.

Сотрудники ресурса выяснили, что местные работодатели готовы платить от 70 тысяч до 100 тысяч ежемесячно менеджеру и агроному. Работа юриста оценена от 50 до 70 тысяч рублей.

Зарплатное предложение специалисту по импортозамещению оборудования производственной линии стартует с 80 тысяч рублей, программисту «1С» - с 90 тысяч рублей.