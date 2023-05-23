Тело Заслуженного учителя России Виталия Пичугина обнаружили в реке под Саратовом

Фото: Лиза Алерт

Отряд "Лиза Алерт" сообщил о завершении поисков школьного учителя математики из Балашовского района Виталия Пичугина. Мужчина найден мертвым, уточнили волонтеры.

Следователи регионального главка подтвердили печальную весть. Здесь нам рассказала, что минувшей ночью тело 58-летнего мужчины в Хопре обнаружил рыбак. Это случилось в нескольких километрах от села Пинеровка.

Математика разыскивали с 17 мая. Виталий Пичугин имеет звание Заслуженный учитель РФ. Также погибший является обладателем Ордена "За заслуги перед Отечеством" Второй степени.