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НовостиПроисшествия23 мая 2023 5:35

Тело Заслуженного учителя России Виталия Пичугина обнаружили в реке под Саратовом

Елена Маркелова
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Отряд "Лиза Алерт" сообщил о завершении поисков школьного учителя математики из Балашовского района Виталия Пичугина. Мужчина найден мертвым, уточнили волонтеры.

Следователи регионального главка подтвердили печальную весть. Здесь нам рассказала, что минувшей ночью тело 58-летнего мужчины в Хопре обнаружил рыбак. Это случилось в нескольких километрах от села Пинеровка.

Математика разыскивали с 17 мая. Виталий Пичугин имеет звание Заслуженный учитель РФ. Также погибший является обладателем Ордена "За заслуги перед Отечеством" Второй степени.