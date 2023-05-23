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Аграриям из Ивантеевки повысят зарплату. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области, прошедшем в Ивантеевка под председательством зампреда Правительства области – министра сельского хозяйства области Романа Ковальского, обсудили, в том числе, вопросы повышения заработной платы в сельхозпредприятиях района.

В заседании приняли участие замминистра сельского хозяйства области по экономике и финансам Марат Алимбеков, замминистра экономического развития области Ольга Якушева, представители налоговой инспекции, фонда социального страхования, районной прокуратуры и администрации района, руководители предприятий агропромышленного комплекса.

Согласно распоряжению Правительства Саратовской области, сельхозпредприятиям Ивантеевского района (район относится к Северной Левобережной микрозоне) на 2023 год установлен целевой показатель на уровне 36 650 руб.

- В ходе заседания комиссии с каждым из 16 приглашенных представителей предприятий агропромышленного комплекса района с низким уровнем оплаты труда проведен детальный разбор ситуации, даны индивидуальные рекомендации, - рассказал Марат Алимбеков.

Заседания межведомственной комиссии проходят на постоянной основе во всех муниципальных районах области в рамках поручения главы региона Романа Бусаргина.